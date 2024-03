Kouamé torna ad allenarsi in palestra dopo la malaria, ma la condizione migliore è ancora lontana

“Dalle stelle alle stalle”. Si potrebbe definire così l’ultimo periodo di Christian Kouamé. Soltanto un mese fa, l’esterno ivoriano sollevava al cielo la Coppa d’Africa con la maglia della sua nazionale, prima scoprire di aver contratto la malaria. Da quel momento, Kouamé è sostanzialmente sparito dai radar, affrontando il percorso di guarigione necessario per questa malattia. Oggi, la luce in fondo al tunnel sembra essere finalmente arrivata: infatti, una volta ottenuto l’ok dei medici per tornare ad allenarsi, Kouamé si è subito diretto in palestra, con l’obiettivo di recuperare una forma che, attualmente, sembra ancora lontana. Sicuramente, è ancora presto per dire che Kouamé è tornato, ma il rientro si avvicina, e Italiano potrà finalmente contare su una carta in più nel suo mazzo. L’ivoriano ha condiviso sui propri profili social questa buona notizia, annunciando la ripresa degli allenamenti con la didascalia “Back on track”, ovvero “Di nuovo in pista”. Ecco il post originale pubblicato su Instagram:

