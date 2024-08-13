Kouame sul debutto: "Siamo pronti. La preparazione è stata fatta benissimo. In Inghilterra abbiamo retto il ritmo delle squadre inglesi"

Per quanto mi riguarda, sono contento di essermi espresso per quello che sono. Un giocatore che da tutto se stesso per la causa viola e per i tifosi che ci mettono il cuore e l'anima per sostenerci

L'ala viola Christian Kouame è stato intervistato stamattina dai microfoni ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

"Abbiamo fatto una bella preparazione fino ad ora. Siamo stati bravi a reggere l'urto contro alcune squadre inglesi, che fanno della fisicità il loro punto di forza. Siamo carichi per il debutto e vogliamo fare bene. Il Parma vorrà dimostrare di meritare la Serie A, ma noi non siamo da meno. Tutti dobbiamo essere pronti, dai vecchi giocatori fino ai nuovi arrivati. Dobbiamo pensare sempre a noi stessi e mai agli altri. La stagione scorsa rischiammo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro i gialloblu. In questa stagione, invece, dobbiamo cercare di non fare lo stesso errore, giocando come sappiamo e da vera Fiorentina".

"Per quanto mi riguarda, sono contento di essermi espresso per quello che sono. Un giocatore che da tutto se stesso per la causa viola e per i tifosi che ci mettono il cuore e l'anima per sostenerci. Non andrò mai in campo per tirarmi indietro. Non esiste, darò sempre il massimo. Devo ringraziare la società, perchè mi prese nonostante fossi infortunato, quindi per questi colori darò sempre l'anima e sarò sempre riconoscente per tutto ciò che ha fatto per me."

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