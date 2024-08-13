Giovanni Ayroldi arbitrerà l'esordio della Fiorentina contro il Parma, in programma sabato 17 agosto alle 18:30. Ecco la designazione completa

Un figlio d'arte per il debutto della Fiorentina Ayroldi, classe '91 di Molfetta, è figlio d'arte e rispettivamente anche nipote d'arte, dato che il padre Stefano è stato arbitro, così come lo zio Nicola.

A cura di Redazione Labaroviola 13 agosto 2024 14:25

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