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Giovanni Ayroldi arbitrerà l'esordio della Fiorentina contro il Parma, in programma sabato 17 agosto alle 18:30. Ecco la designazione completa

Un figlio d'arte per il debutto della Fiorentina Ayroldi, classe '91 di Molfetta, è figlio d'arte e rispettivamente anche nipote d'arte, dato che il padre Stefano è stato arbitro, così come lo zio Nicola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2024 14:25
Giovanni Ayroldi arbitrerà l'esordio della Fiorentina contro il Parma, in programma sabato 17 agosto alle 18:30. Ecco la designazione completa -
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Sono uscite le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato di Serie A 2024/2025. La gara d'esordio della Fiorentina, in programma al Tardini contro il Parma, sabato 17 agosto alle 18.30, sarà diretta da Giovanni Ayroldi di Molfetta. Ecco la designazione completa:

PARMA – FIORENTINA    Sabato 17/08 h. 18.30

ARBITRO: GIOVANNI AYROLDI

ASSISTENTI: BACCINI – DEI GIUDICI 

IV UOMO: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MAZZOLENI

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