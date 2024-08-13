Giovanni Ayroldi arbitrerà l'esordio della Fiorentina contro il Parma, in programma sabato 17 agosto alle 18:30. Ecco la designazione completa
Un figlio d'arte per il debutto della Fiorentina Ayroldi, classe '91 di Molfetta, è figlio d'arte e rispettivamente anche nipote d'arte, dato che il padre Stefano è stato arbitro, così come lo zio Nicola.
Sono uscite le designazioni arbitrali per la prima giornata di campionato di Serie A 2024/2025. La gara d'esordio della Fiorentina, in programma al Tardini contro il Parma, sabato 17 agosto alle 18.30, sarà diretta da Giovanni Ayroldi di Molfetta. Ecco la designazione completa:
PARMA – FIORENTINA Sabato 17/08 h. 18.30
ARBITRO: GIOVANNI AYROLDI
ASSISTENTI: BACCINI – DEI GIUDICI
IV UOMO: RUTELLA
VAR: MARIANI
AVAR: MAZZOLENIPALLADINO: “VOGLIAMO RIPETERE IL GRANDE LAVORO DI ITALIANO IN EUROPA. CRESCIUTO CON RUI COSTA E BATISTUTA”
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