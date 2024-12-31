Kouamè: "Il 2024 è stato un anno di crescita. Le sfide mi hanno solo reso più determinato"

Anche Christian Kouamè ha voluto salutare il 2024 con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole dell'attaccante della Fiorentina:"Il 2024 è stato un anno di crescita, sia dentro che...

Anche Christian Kouamè ha voluto salutare il 2024 con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole dell'attaccante della Fiorentina:

"Il 2024 è stato un anno di crescita, sia dentro che fuori dal campo. Ci sono state sfide, ma mi hanno solo reso più determinato.

Un grazie alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, ai tifosi e a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante tutto l'anno. Auguro a tutti voi un anno pieno di crescita, successo e felicità. Abbi cura di te."

QUARTA SEMPRE PIU' VICINO AL RITORNO IN ARGENTINA. OPERAZIONE VIRTUALMENTE CHIUSA

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