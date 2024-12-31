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Kouamè: "Il 2024 è stato un anno di crescita. Le sfide mi hanno solo reso più determinato"

Anche Christian Kouamè ha voluto salutare il 2024 con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole dell'attaccante della Fiorentina:"Il 2024 è stato un anno di crescita, sia dentro che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 19:10
Kouamè: "Il 2024 è stato un anno di crescita. Le sfide mi hanno solo reso più determinato" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Anche Christian Kouamè ha voluto salutare il 2024 con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole dell'attaccante della Fiorentina:

"Il 2024 è stato un anno di crescita, sia dentro che fuori dal campo. Ci sono state sfide, ma mi hanno solo reso più determinato.

Un grazie alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, ai tifosi e a tutti coloro che mi hanno sostenuto durante tutto l'anno. Auguro a tutti voi un anno pieno di crescita, successo e felicità. Abbi cura di te."

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