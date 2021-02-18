Kouame: "Gruppo unito? È quello che ci chiede il mister. Dobbiamo lottare"

Kouame ha parlato della sfida di domani con lo Spezia al Franchi.

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali del club viola.

Ecco le sue parole: "Ci siamo allenati molto bene e domani speriamo di fare una bella partita e prendere i tre punti. Siamo consapevoli della nostra forza perciò andremo in campo per cercare di vincere. Gruppo unito? E' quello che ci chiede il mister ed è quello che ci vuole perché è un momento particolare perciò dobbiamo stare insieme per lottare".

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