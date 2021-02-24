Kouame: "Il gol mi manca ma mi sbloccherò. Mi sono legato molto a Pulgar. Soprannome? Gazzella"

Le parole dell'attaccante viola

"Io e la mia famiglia a Firenze stiamo bene - ha detto Christian Kouame ai canali ufficiali viola - . In Costa d'Avorio mi chiamavano Micoud, era il pappagallo di mio padre. In Italia invece Gazzella. Il gol più bello che ho fatto in Serie A è il primo contro l'Empoli. Quello con cui ho legato di più è Pulgar ma ci scambiamo battute con Bonaventura. Sogno di ritrovare il gol. Appena lo farò sarò più tranquillo, mi conosco. Mi sbloccherò. Giocare senza tifosi non è semplice".

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