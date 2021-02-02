Kouame: "La Fiorentina era nel mio destino. Quando ho saputo che mi voleva, sono stato contentissimo"

Le parole dell'attaccante viola

"Gioco per la Fiorentina - ha detto Chistian Kouame attaccante viola ai canali social -, un club dove son partito quando sono arrivato in Italia quindi per me è destino. Io dirò sempre questo, era scritto nel destino. Mi ricordo il 29/30 quando il mio agente mi disse "Guarda che la Fiorentina ti vuole". Non ero contento ma di più".

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