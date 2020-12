CorFio, Kouamé, la Fiorentina in estate ha rifiutato 25 milioni per lui. Si rivelerà un rimpianto?

Probabile che Kouame parta dalla panchina. Con la conferma del 4-3-3 (o del 4-2-3-1) Prandelli sembra orientato a puntare su Ribery e Callejon e, per il mister, Christian non può fare il centravanti. I primi esperimenti non hanno funzionato granché. Eppure, Christian non ha nessuna voglia di arrendersi. Lo deve a se stesso, ma anche e soprattutto a Daniele Pradè. il disse è stato il primo a credere in lui (investendo circa 11 milioni più bonus nonostante fosse infortunato) e, in estate, ha rifiutato un’offerta da 25 milioni arrivata dall’Inghilterra. Un colpo di genio, o un “no” che porterà con sé un maxi rimpianto? Al campo, e a Kouame, l’ardua sentenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, CALLEJON INSEGUE IL 100° ASSIST ED IL PRIMO GOL IN CAMPIONATO CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA