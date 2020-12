CorSport, Callejon insegue il 100° assist ed il primo gol in campionato con la maglia della Fiorentina

Cento di questi assist. Contro il Genoa l’obiettivo di Callejon potrebbe essere la cifra tonda a livello di passaggi decisivi perchè in questo momento lo spagnolo è a quota 99 e sarebbe sufficiente un passo in più per raggiungere 100 in carriera. Uno step fondamentale anche per dimostrare a Firenze il vero volto di José, colui che normalmente rappresenta una fonte di gioco e spesso risulta decisivo per la casacca che veste. Insomma il Callejon conosciuto e apprezzato a Napoli. Per ora in maglia viola è stato più che altro un oggetto misterioso.

E così mentre cera l’assist numero 100 in carriera, José domani sera avrà almeno un altro obiettivo: segnare la prima rete in campionato con la maglia della Fiorentina visto che l’ultimo in serie A è datato 5 luglio 2020, con il Napoli contro la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

