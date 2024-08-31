Kean torna tra i convocati dell'Italia: ora l'attaccante fa il pieno di autostima, è apparso più incisivo

Dopo il suo passaggio alla Fiorentina, Kean torna in Nazionale

La giornata di ieri è stata anche quella che ha riportato Moise Kean a vestire l'azzurro. L'attaccante figura infatti fra i convocati del CT Spalletti per le prossime partite di Conference League e rappresenta non solo un orgoglio per la Fiorentina (che dall'Europeo era uscita senza rappresentanti), ma anche per il ragazzo, seguito dal vivo a più riprese dai collaboratori del tecnico. Per il centravanti è un'importante opportunità dopo le chiamate di Mancini e qualche difficoltà. Nelle prime partite in maglia viola, invece, l'attaccante è apparso più incisivo, in grado di calarsi nella nuova realtà e pronto a rimettersi in gioco da protagonista. Kean ha mostrato fisico, qualità e personalità, tanto da meritare la convocazione e fare il pieno di autostima. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/papa-richardson-amir-ha-iniziato-presto-a-farsi-notare-nel-calcio-sa-leggere-il-gioco-ha-tattica-e-tecnica/266416/