Kean sarà titolare stasera nell'Italia, il peso dell'attacco azzurro tutto sul centravanti della Fiorentina

Moise Kean si prepara a giocare titolare con la Nazionale Italiana, contro Israele il bomber viola dal primo minuto

L'Italia torna in campo. Settantadue ore dopo il sorprendente successo contro la Francia, gli azzurri affronteranno Israele in una gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Luciano Spalletti è alla ricerca di conferme e per questo non ha intenzione di cambiare impostazione tattica, anche se quella di stasera sarà una partita totalmente diversa. "Non dobbiamo cadere nella trappola", ha detto il CT alla vigilia.

Il rischio per Spalletti è quello di sottovalutare un avversario che evidentemente non ha gli stessi valori tecnici degli azzurri, ma anche motivazioni da vendere. "E' dal 7 ottobre dello scorso anno che indossare la maglia di Israele vuol dire qualcosa di più del semplice calcio, vogliamo regalare felicità allo stato di Israele", ha dichiarato ieri Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Tel Aviv con un passato al Venezia.

Luciano Spalletti per la sfida di stasera cambierà 4-5 uomini rispetto agli undici che sono scesi in campo venerdì sera al Parco dei Principi. Lo farà perché Calafiori e Pellegrini sono indisponibili, ma anche perché perché le due partite si giocano a distanza di tre giorni. In attacco Retegui partirà dalla panchina: al suo posto spazio a Kean con Brescianini che dovrebbe agire alle sue spalle.

Il centrocampo che ben s'è comportato a Parigi vive di un paio di dubbi: se Frattesi confermerà nella riunione tecnica di essere al 100% sarà della partita, così come Tonali.

Ricci ha ben impressionato e ancora una volta potrebbe essere preferito a Fagioli. Cambiaso va verso la conferma sulla fascia destra, mentre a sinistra Udogie è favorito su Dimarco. In difesa Buongiorno al posto di Calafiori e Gatti favorito su Di Lorenzo. Certa la conferma di Alessandro Bastoni dal primo minuto. La partita verrà diretta dallo slovacco Ivan Kruzliak e si giocherà in campo neutro, alla Bozsik Arena di Budapest. Dallo scoppio della Guerra di Gaza, l'Ungheria è il paese che ospita tutte le gare casalinghe della nazionale israeliana.

Israele (4-5-1) - Gerafi; Jehezkel, Shlomo, Gandelman, Revivo; Solomon, Lavi, Abu Fani, Peretz, Gloukh; Khalaili. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.

Italia (3-5-1-1) - Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Brescianini; Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti

VERSO ATALANTA-FIORENTINA, BIRAGHI VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE

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