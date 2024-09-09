La Nazione scrive: "Biraghi titolare in difesa contro l'Atalanta, possibile metta in panchina Pongracic"

La Fiorentina torna oggi ad allenarsi, l'ultimo allenamento era stato nella giornata di venerdi. Poi 2 giorni di riposo

Si riparte oggi dopo due giorni di riposo. La Fiorentina riprenderà al Viola Park la preparazione in vista della trasferta di Bergamo di domenica pomeriggio. Gruppo ancora orfano di diversi nazionali, ma entro mercoledì rientreranno tutti alla base: da Kean a Kouame, passando per Richardson, Pongracic e i quattro azzurrini Comuzzo, Bove, Kayode e Martinelli. Da allora il tecnico gigliato potrà cominciare a lavorare prettamente sulla partita.

Non sembra esserci all’orizzonte alcun cambio tattico e dunque si proseguirà nel solco del 3-4-2-1. Davanti a De Gea (che dovrebbe esordire in Serie A), ci saranno senz’altro Quarta e Ranieri, rimasti a lavorare durante la sosta. La terza maglia potrebbe essere di Biraghi, in vantaggio su Pongracic e Comuzzo. In mezzo Dodo e Gosens sulle corsie esterne, poi Adli che potrebbe far coppia con uno fra Mandragora e Cataldi. Dietro a Kean troveranno spazio Colpani e Sottil, mentre resta un’incognita la presenza di Gudmundsson. Lo scrive La Nazione

TUTTE LE TAPPE DEL PROCESSO DI GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/comunque-vada-il-processo-di-gudmundsson-questa-stagione-alla-fiorentina-non-sara-compromessa/267475/