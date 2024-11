Kean: “Io meglio di Vlahovic? Alla Fiorentina sto benissimo ma devo dimostrare ancora tante cose”

L’Italia cade in casa contro la Francia: 3 a 1 per i transalpini che passano come primi nel girone. Al termine del match l’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato in zona mista ai giornalisti presenti. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb a partire dai gol subiti di troppo: “Gli abbiamo lasciato occasioni dove potevamo difendere meglio, possiamo solo che imparare”.

Per Spalletti è la strada giusta. Te ne accorgi anche a livello personale?

“Assolutamente, siamo un ottimo gruppo, miglioriamo ogni giorno, alla Fiorentina miglioro anche grazie al mister ed al gruppo”.

Giocare con Retegui?

“Mi adatto a tutto, sono scelte del mister, sia che mi mette a destra, a sinistra, è uguale”.

Stai andando meglio di Vlahovic, con la Juve poteva finire diversamente?

“Ora sto bene, sto facendo bene con la Fiorentina, poi l’anno scorso non è stato un anno fortunato per me, questo è un anno importante per me, dove devo dimostrare”.

