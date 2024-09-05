Kean: "Ho scelto la Fiorentina per l'ambizione e la fiducia della società. Ikoné ha un grande talento"

Il nuovo attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato a Dazn, raccontando i motivi per cui ha scelto Firenze e fissando gli obiettivi

Nonostante i risultati non eccellenti della Fiorentina, il nuovo attaccante viola Moise Kean ha vissuto un ottimo inizio di stagione, che gli è valso il ritorno in Nazionale. Reduce da 3 gol in 5 partite, Dazn ha pubblicato una sua intervista che risale alla fase pre campionato, in cui l'attaccante ha raccontato i motivi per cui ha scelto Firenze e la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sulla scelta di squadra: "Ho scelto la Fiorentina per l'ambizione e la fiducia sia del mister che della società. Ho visto che è una società seria, in cui nascono tanti talenti, mi fa assolutamente piacere essere parte di questo progetto. Firenze è una città ambiziosa, una squadra che è abituata ad arrivare in fondo. I trofei si vincono credendoci sempre e stando tutti insieme, penso che potremmo fare belle cose, ma dobbiamo credere nei nostri obiettivi."

Su Dodo e Ikoné: "Con Dodo ho in ballo la questione degli assist, Ikoné è un'ottima persona, va capita, però ha un grande cuore e un ottimo talento. Spero che quest'anno possiamo fare belle cose per la Fiorentina."

Su Palladino: "Il mister è un ottimo allenatore, a livello tecnico mi adatto molto al suo modo di giocare, mi spiega come attaccare le linee. Anche per questo penso sia stata un'ottima scelta venire qua."

Sui gol e gli obiettivi: "Non vorrei dire un numero che poi non è quello, io penso a portare la Fiorentina dove merita, mi impongo un obiettivo alto e spero di poterlo raggiungere perché quest'anno è veramente importante sia per me che per la squadra."

KEAN SI PRENDE L'ITALIA

https://www.labaroviola.com/kean-pronto-a-diventare-lattaccante-titolare-dellitalia-spalletti-dovra-scegliere-uno-tra-lui-e-retegui/267121/