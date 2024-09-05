Kean pronto a diventare l'attaccante titolare dell'Italia, Spalletti dovrà scegliere uno tra lui e Retegui

Moise Kean sta attraversando un buon momento di forma dopo le 3 reti in 5 presenze con la Fiorentina il calciatore ha ritrovato la convocazione in Nazionale ed è pronto a prendersi la maglia numero 9....

Moise Kean sta attraversando un buon momento di forma dopo le 3 reti in 5 presenze con la Fiorentina il calciatore ha ritrovato la convocazione in Nazionale ed è pronto a prendersi la maglia numero 9. Infatti gli attaccanti ad essere convocati da Spalletti sono Kean, Retegui e Raspadori ma quest'ultimo è più indicato a giocare da seconda punta nel 3-5-2 che il CT dovrebbe mandare in campo, di conseguenza a giocarsi il posto da punta centrale saranno Kean e Retegui, entrambi reduci da un ottimo avvio in campionato.

Molto probabile che Spalletti li alterni in queste prime due gare e che uno parta titolare contro la Francia e l'altro contro Israele ma questa per Kean resta comunque una grande occasione anche in vista delle future convocazioni visto la penuria di attaccanti Italiani e l'infortunio di Scamacca, Kean può diventare la punta titolare dell'Italia.

MARTINELLI PROTAGONISTA CON L'U19

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