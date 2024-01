Kean-Fiorentina? Viola sullo sfondo. Corriere dello Sport: “Preferisce la pista estera. C’è l’Arabia”

Per Moise Kean sembra esserci all’orizzonte un domino di mercato. L’ex PSG preferisce la pista estera, e l’Arabia potrebbe decidere il suo futuro. Infatti l’Al-Hilal vorrebbe portare via uno dei fedelissimi del cholo Simeone, Angelito Correa. E in caso di cessione dell’argentino l’Atletico sarebbe intenzionato a virare su Kean. La destinazione piacerebbe all’attaccante. Monza e Fiorentina sono defilate, con i brianzoli che sembrano comunque messi meglio per un prestito semestrale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

