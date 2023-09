Kayode sarà titolare, niente più promessa: partiti i colloqui per il rinnovo di contratto del classe 2004

La parte più bella della storia arriverà adesso per Kayode. Perché il giovanissimo terzino destro che ha da poco compiuto 19 anni, è sembrato subito a suo agio anche tra i grandi e finora non ha sprecato nemmeno uno dei 255 minuti (compreso il debutto in Conference) che Italiano gli ha concesso, diventando subito un protagonista a sorpresa. Classe 2004, è il secondo giocatore nato nel nuovo millennio (dopo Vlahovic) a ritagliarsi un ruolo importante in prima squadra venendo dal vivaio. Già, perché se l’infortunio di Dodo lo avrà toccato nel profondo, di fatto gli ha aperto un’opportunità unica: diventare titolare in serie A. O co-titolare, in base alle scelte di Italiano, ma adesso ci sono solo tre terzini e quasi due impegni a settimana finché dureranno quelli europei. Parisi e Biraghi, inoltre, di solito giocano a sinistra: legittimo pensare che uno dei due possa essere adattato, ma anche che il minutaggio di Kayode crescerà a dismisura. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

