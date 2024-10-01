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Kayode non gioca perchè Dodò è più forte. Era meglio vederlo e investire 20 milioni per un titolare?

12 minuti giocati in 6 partite di serie A. Basta questo dato per descrivere l'inizio di stagione di Kayode con la maglia della Fiorentina. Schierato titolare solo nell'andata di Conference contro il P...

A cura di Flavio Ognissanti
01 ottobre 2024 20:21
Kayode non gioca perchè Dodò è più forte. Era meglio vederlo e investire 20 milioni per un titolare? -
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12 minuti giocati in 6 partite di serie A. Basta questo dato per descrivere l'inizio di stagione di Kayode con la maglia della Fiorentina. Schierato titolare solo nell'andata di Conference contro il Puskas dove è stato protagonista di una serie gravi di errori ma non è questo il motivo delle sue esclusioni. E sarebbe anche sbagliato dare la colpa a Palladino che magari non lo vede. La verità è molto più semplice di ogni altro discorso, Kayode fa il terzino destro e la Fiorentina in quel ruolo ha Dodò che è probabilmente il più forte terzini destro del campionato, e se non fosse proprio il più forte, sarebbe comunque certamente tra i più forti.

Il ruolo del terzino destro è come quello del portiere: ne gioca solo uno. Non si possono mettere in campo contemporaneamente due terzini destri come per esempio avviene per due attaccanti, due difensori, due centrocampisti o due esterni. O gioca uno o gioca l'altro. Lo scenario è chiaro. E per questo motivo non venderlo in estate quando in Premier League erano pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro, probabilmente è stato un grosso errore. Perchè quei 20 milioni, come tutti i soldi che la Fiorentina incassa dalle cessioni, sarebbero stati reinvestiti e dunque sarebbe stato meglio avere magari un difensore da 20 milioni oppure un centrocampista forte titolare.

La cessione non è arrivata perchè a livello di immagine sarebbe stato troppo brutto vendere un ragazzo fatto in casa dopo una sola stagione ma a livello economico e tecnico sarebbe stata la soluzione migliore. Anche perchè c'è il grande pericolo che il suo valore, stando in panchina e giocando solo partite di poca importanza, potrebbe abbassarsi. Ed è qui che l'errore diventa anche economico per una società molto attenta agli incassi. E con la promessa di amore eterno di Dodò alla Fiorentina, la cessione è inevitabilmente dietro l'angolo.

LE PAROLE DELL'ENTOURAGE DI KAYODE, IL LORO PUNTO DI VISTA

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