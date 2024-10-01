Entourage Kayode: "Rispettiamo Palladino ma non puoi mettere fuori un ragazzo dopo un errore"

Andrea Ritorni, capo scout di Vigorelli, procuratore di Kayode, ha parlato del terzino destro classe 2004 che fino ad ora ha giocato solo 17 minuti in campionato con la Fiorentina. Le sue parole a Rad...

Andrea Ritorni, capo scout di Vigorelli, procuratore di Kayode, ha parlato del terzino destro classe 2004 che fino ad ora ha giocato solo 17 minuti in campionato con la Fiorentina. Le sue parole a Radio Bruno:

"Kayode è un ragazzo forte, rispetta le decisione del Mister e quando verrà chiamato in campo darà il massimo. Lui si sta allenando forte, ha noi al fianco per dargli tutta la fiducia possibile. Lui e Dodò possono giocare anche insieme, rispettiamo le scelte dell'allenatore ma se ci si crede nei giovani ci sta anche dar fiducia quando si fa una cosa sbagliata. L'aspetto psicologico è importante, bisogna ringraziare la Fiorentina che lo ha valorizzato.

Oggi i moduli contano il giusto e i giocatori devono essere duttili. Palladino va rispettato, Dodò sta facendo bene ma mi sembra eccessivo giudicare un giocatore da un errore fatto nella partita di Conference, ci sta che un ragazzo di vent'anni sbagli. Se lo togli alla fine del primo tempo e non gioca più ci sta che il ragazzo possa subire la cosa, non è il caso di Mike perchè lui è un ragazzo forte, ha un rapporto di vera amicizia con Dodò. Dico che la psicologia nel calcio conta e non metterlo più dopo un errore non è il massimo, i giovani vanno aspettati. Anche se non gioca è cercato da altri club"

DURE CRITICHE SU COLPANI

https://www.labaroviola.com/ripa-duro-su-colpani-e-in-panne-sembra-un-ragazzino-agli-esordi-e-stato-tritato-da-pezzella/270387/