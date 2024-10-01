Ripa duro su Colpani: "È in panne, sembra un ragazzino agli esordi. È stato tritato da Pezzella"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex manager della Fiorentina, Roberto Ripa ha così parlato della prestazione di Andrea Colpani contro l'Empoli: “Colpani è in panne, sembra un ragazzino agli e...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex manager della Fiorentina, Roberto Ripa ha così parlato della prestazione di Andrea Colpani contro l'Empoli: “Colpani è in panne, sembra un ragazzino agli esordi, ha avuto varie possibilità di andare uno contro uno e si è portato la palla fuori da solo. Anche lui aveva detto che sarebbe dovuto crescere fisicamente, oggi però lo vediamo proprio male, domenica Pezzella l’ha tritato, è ingeneroso continuare a esporlo a queste situazioni. Palladino sta prendendo una strada, e ha riproposto la formazione del secondo tempo con la Lazio a Empoli. Non vedo di buon occhio il fatto di escludere vari centrocampisti puntato su una mediana a due. Richardson a due è sacrificato, è un box to box, diverso sarebbe in un centrocampo a tre. Attualmente il gioco è lento perchè non si sa bene come svilupparlo”.

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