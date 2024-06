Kayode Golden Boy italiano. Pianticella da coltivare o plusvalenza da raccogliere??

L’European Golden Boy, premio calcistico nato nel 2003 da un’intuizione del giornalista di Tuttosport Massimo Franchi, e rivolto al miglior calciatore Under 21 d’Europa, sarà annunciato come ogni anno a Novembre e nell’elenco dei 100 finalisti votati poi da una giuria internazionale costituita da 50 autorevoli giornalisti delle più prestigiose testate europee figura anche il terzino della Fiorentina “Mike” Kayode. Il calciatore rappresenta l’Italia in compagnia del solo Pafundi del Losanna ed occupa la ventiduesima posizione allo stato attuale in questa speciale classifica. Un orgoglio per la società e per il giocatore naturalmente già seguito dagli scout di numerose squadre di primissima fascia in Europa. Nel suo ruolo, giusto ricordarlo, a Firenze trova la concorrenza di un “titolare” come Dodo pienamente recuperato dopo il grave infortunio. A questo punto è lecito domandarsi cosa farà la Fiorentina nell’ormai prossimo mercato estivo. Confermerà entrambi o agevolerà una possibile cessione di Kayode realizzando una cospicua plusvalenza?

