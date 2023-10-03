Kayode continua ad incantare, Pradè lo esalta: "E' impressionante non so dove possa arrivare"

La Fiorentina si è ritrovata in casa un gioiello, il terzino Kayode continua a stupire con le sue grandi prestazioni

Nel post-partita di Fiorentina-Cagliari, che ha visto i viola superare 3-0 la squadra di Ranieri, è intervenuto anche Daniele Pradé ai canali ufficiali del club. Il direttore sportivo viola ha esaltato la prestazione di Kayodè protagonista di una grande partita: "Il ragazzino è impressionante. Se continua così... non so dove può arrivare. Il nostro pensiero va sempre a Dodò ma Michael ci sta dando tante soddisfazioni. La classifica? Un'occhiata la dai perché ci dà soddisfazione ma ripeto, pensiamo alla prossima, soprattutto perché ci teniamo tantissimo alla Conference". Lo riporta Tuttomercatoweb

LA GIOIA DI ITALIANO

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