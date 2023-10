Italiano: “Sono contento, bene Beltran e Nzola. I valori aggiunti di quest’anno sono Duncan e Quarta”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro il Cagliari, queste parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Nico sta facendo quello che sa fare, sta facendo il giocatore di qualità, il valore aggiunto per questa squadra, ce lo godiamo, la squadra ha bisogno di lui. Bene Beltran, bene Nzola che da subentrato ha chiuso la partita, ci siamo sbloccati con i nostri attaccanti, sono contento, serata positiva, volevamo regalare questa classifica ai nostri tifosi e ci siamo riusciti

Con Parisi discutevamo del fatto che qualche situazione potevamo gestirla in maniera diversa, quando perdiamo attenzione e concentrazione possiamo rimettere in piedi i nostri avversari. Pierozzi continua ad allenarsi a parte, è un percorso per farlo sentire sempre meglio.

Penso che siamo cresciuti con tanti elementi, cito Duncan e Quarta, rispetto allo scorso anno stanno rendendo come non hanno mai fatto, ci hanno aiutato tanto, vogliamo stare in alto, questa classifica era un obiettivo per la giornata di oggi, ce li poniamo ogni giorno. Ci serve anche in preparazione di giovedi, è un mino torneo e vogliamo fare bene anche li

Bonaventura sta facendo bene, sta facendo quello che è nelle sue corde, non sognare la nazionale sarebbe sbagliato. I punti persi contro Lecce e Frosinone? Penso che alla fine del campionato questi punti si vanno a compensare con altre partite in cui faremo punti e magari li meriteremo meno, fra qualche mese magari quei punti non li perderemo più. Nel secondo tempo di oggi abbiamo amministrato, non possiamo andare sempre forte, anche il gol fatto con Nzola è stato importante perchè dobbiamo anche segnare cosi, con la palla in profondità, non possiamo mica andare sempre tutti in area in certi momenti.”

