PAGELLE FIORENTINA: NICO PRECISO, KAYODE PARTITA TOP, PARISI INSUPERABILE. MILENKOVIC SBAGLIA

Terracciano 6 Non compie parate, si limita al giro palla

Kayode 7 Il secondo gol della Fiorentina lo fa segnare lui con un assist perfetto che fa sbagliare Dossena, recupera sempre benissimo e non si fa mai saltare. Diverse sgroppate importanti

Milenkovic 5,5 Un voto in meno per i diversi errori che ha fatto con la palla tra i piedi. Sbaglia diversi passaggi, il primo mette in porta Nandez che per poco non segna. Poi in difesa è insuperabile e non sbaglia nulla.

Quarta 6,5 Non viene chiamato spesso in causa ma quando la palla arriva nell’area della Fiorentina è bravo nell’anticipo

Parisi 6,5 Insuperabile in difesa, furbo in almeno in un paio di occasioni dove emerge con scaltrezza in situazioni non favorevoli

Arthur 6,5 Non ha perso nemmeno un pallone, a volte anche rischiando ma non sciupa mai il possesso con giocate giuste e precise. Regista

Duncan 6,5 Si è preso il centrocampo, comanda nel mezzo, non si fa passare, pressa, si fa dare la palla, non ha paura nel fare l giocata

Bonaventura 6 Presenza preziosa al limite dell’area, si fa vedere quando i centrocampisti centrali sono in possesso, nessuna giocata degna di nota

Nico Gonzalez 7 Decisivo, come al solito. Ha una mezza palla nel traffico dell’area di rigore e la mette di precisione all’angolino. Ci prova da fuori area senza fortuna, dialoga bene con chi gli passa nelle vicinanze

Brekalo 5,5 Una gara mediocre senza nessuno spunto, fa il compitino senza mai accelerare, si vede poco

Beltran 5,5 Inizia bene, è vivace, attacca tutti i palloni e gioca bene di sponda. Si spegne con il passare dei minuti e perde anche diversi palloni. Sciupa una buona opportunità in ripartenza, non tira mai in porta in 74 minuti. Va aspettato perchè ha tutte le qualità di un grande talento

Kouamè 6 Ordinaria amministrazione in un momento della partita abbastanza noioso

Ikonè 6 Si fa notare con diverse accelerazioni, manca sempre nella conclusione

Infantino 6 Lotta quando c’è da lottare, dà qualche buon pallone in costruzione

Nzola 7 Qualche buona sponda, il momento della partita in cui entra non gli è indubbiamente favorevole. Ottima occasione su assist di Ikonè, dribbla bene poi si fa prendere la palla. Non sbaglia e segna di giustezza con un cucchiaio bellissimo

SCONTRI TRA TIFOSI DELLA FIORENTINA E QUELLI DEL CAGLIARI