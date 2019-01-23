Kanchelskis: "Porto ancora nel cuore l'esperienza in viola. Ecco cosa consiglio a Chiesa in futuro.."

Nel corso della trasmissione Il Pentasport in onda su Radio Bruno Toscana, ha parlato una vecchia conoscenza viola, il russo Andrej Kanchelskis, che attualmente allena in Uzbekistan e proprio oggi ha...

Nel corso della trasmissione Il Pentasport in onda su Radio Bruno Toscana, ha parlato una vecchia conoscenza viola, il russo Andrej Kanchelskis, che attualmente allena in Uzbekistan e proprio oggi ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno. Ecco alcune sue parole: “Firenze è la città più bella del mondo, la gente è sempre molto accogliente, mi piace tutto di voi fiorentini. Tornare a Firenze per i novant’anni è stata un'emozione fortissima, spero di tornare presto. Chiesa? Parliamo di un giocatore forte, deve sempre lavorare al massimo, spero rimanga alla Fiorentina e glielo consiglio, è in un club dalla grande storia e dalla grande tradizione”.