Kalinic ruba palla e rigore a Bernardeschi, poi il grande gesto del numero dieci viola
Bernardeschi aveva preso la palla Per battere il rigore ma poi Kalinic...
A cura di Flavio Ognissanti
07 maggio 2017 16:37
Minuto 33, rigore per la Fiorentina per fallo su Bernardeschi lanciato a rete (rigore generoso), il numero dieci della Fiorentina prende subito il pallone in mano per battere il rigore. In quel momento si avvicina a lui Nikola Kalinic che toglie la palla a Bernardeschi e tira il rigore poi sbagliato. Dopo l'errore dal rigore però Federico Bernardeschi si è fiondato su Kalinic per incoraggiare il compagno di squadra. Un bel gesto dopo il "furto" del calcio di rigore.