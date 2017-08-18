KALINIC PRESENTA CERTIFICATO MEDICO, NON PUÒ ALLENARSI PER CINQUE GIORNI PER STRESS DA MERCATO

Nuova puntata della telenovela Kalinic, il calciatore croato ha presentato un certificato medico alla Fiorentina. "Stato emotivo non ottimale

La Fiorentina fa sapere che il proprio tesserato Nikola Kalinic ha presentato un certificato medico nel quale comunica di non potersi allenare per cinque giorni a causa del suo stato emotivo non ottimale dopo le ultime vicende di mercato. Per questa ragione non può allenarsi al massimo e preferisce restare a casa. Questo quanto comunicato da Kalinic alla Fiorentina attraverso un certificato medico. Una vicenda che ha sempre più del grottesco.