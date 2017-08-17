Kalinic non si presenta all'allenamento della Fiorentina. Vuole la rottura totale con il club viola

Milan e Fiorentina non trovano l'accordo sulla modalità di pagamento e Kalinic decide ancora una volta di forzare la mano

La telenovela di Kalinic al Milan sembra non finire mai. In attesa dell'accordo totale tra la società rossonera e la società viola sulla modalità di pagamento (l'accordo è stato trovato per 25 milioni di euro più bonus) Nikola Kalinic questa mattina, come riportato anche da Sky Sport, ha deciso di non presentarsi al centro sportivo della Fiorentina per l'allenamento con la squadra. Un modo forte per ribadire, se ancora non lo si era capito, la sua volontà di andare al Milan. L'ennesima forzatura di Kalinic nei confronti della società gigliata affinchè chiuda subito questo affare.