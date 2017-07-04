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KALINIC: "GRAZIE FIORENTINA PER QUESTI DUE ANNI MA VOGLIO ANDARE AL MILAN"

A sorpresa arrivano le parole di Nikola Kalinic a Sky Sport che risponde così a Corvino che lo aveva dichiarato incedibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 17:23
KALINIC: "GRAZIE FIORENTINA PER QUESTI DUE ANNI MA VOGLIO ANDARE AL MILAN" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Nikola Kalinic ha appena risposto a Pantaleo Corvino che aveva appena annunciato "Kalinic è incedibile, vogliamo tenerlo". Queste le parole del centravanti croato a Sky Sport: "Grazie Fiorentina per questi due anni, ma il mio sogno è andare al Milan"

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