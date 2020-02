Juventus-Fiorentina Primavera termina 2-2, la viola vola in finale di Coppa Italia. Il primo gol della Fiorentina arriva al 28′ del primo tempo quando Lovisa insacca in rete dopo una magia fatta da Koffi. Nemmeno il tempo di esultare che arriva la rete del pareggio bianconero, va così in gol Portanova. Nella ripresa al 67′ la Fiorentina ritrova il vantaggio grazie alla rete di Beloko, gran tiro deviato da un difensore bianconero, Israel viene trafitto. Negli ultimi minuti della sfida gran pressing dei bianconeri, al 95′ su un calcio d’angolo arriva il gol di testa di Dragusin. Non c’è più tempo, la Fiorentina è la prima finalista del torneo.