Juric: “La Fiorentina la metto più in alto del Torino, si trova li per caso. Squadra forte allenata bene”

Ivan Juric, tecnico del Torino, che precede la Fiorentina in classifica di 3 punti, ha parlato della squadra viola dopo la vittoria contro il Lecce, queste le sue parole registrate da Toro News:

La classifica dice che siete al settimo posto. Quanti giocatori mancano per arrivare sempre in Europa? “Difficile da dire, adesso è anche brutto pensarci sempre. La classifica ora è fantastica, i giocatori danno tutto e giocano bene, bisogna dare il massimo quest’anno e vedere dove possiamo arrivare. Io la Fiorentina la metto più in alto, è un caso che sia là perché è forte ed è allenata bene. Noi siamo primi tra le altre squadre che fanno un campionato diverso. Dobbiamo continuare così e pensare a questo anno vedendo dove arriviamo”.

Come si affronta il Napoli, il vostro prossimo avversario? “Penso che sia la miglior squadra da quando sono in Italia, non i migliori giocatori ma la miglior squadra. Hanno una comprensione del gioco fantastica e cambiano sia con la difesa schierata che aperta. Hanno due o tre fuoriclasse oltre a molti giocatori molto buoni ma normali. Il lavoro del direttore e dell’allenatore è stato fantastico, in questo momento non vedo punti deboli. Sono curioso di vederli dal vivo”.

VENUTI CERCATO DAL BETIS