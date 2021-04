Juric: “Inspiegabile la Fiorentina per la rosa che ha. Potevano fare quattro gol al Sassuolo”

Ivan Juric ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina, queste le parole del tecnico del Verona riportate da TMW

“Ieri abbiamo fatto scarico, domani faremo i calci piazzati e via, si gioca subito. Vediamo come siamo messi coi recuperi, domani sceglieremo come presentarci. Sull’altra domanda: è veramente un discorso ampio. Secondo me il calcio è un’altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più profondo e radicato. Non è come l’NBA, qui parliamo di cultura, di amore e passione. Così va verso il business, puntando verso tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata. Sarebbe un peccato. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare”.

Quanto le fa paura la Fiorentina?

“È una delle ‘inspiegabili’, per il tipo di rosa che hanno. L’altro giorno potevano fare tre o quattro gol al Sassuolo e poi hanno perso, è inspiegabile dire perché siano appena a più cinque sulla zona retrocessione. Hanno tutto, non mi spiego la posizione”.

