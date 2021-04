Dal ritiro della Fiorentina, nessun confronto società-squadra. Stop a social e post dei calciatori

La sconfitta della Fiorentina sul campo del Sassuolo ha fatto scattare definitivamente l’allarme salvezza in casa viola, come riporta Radio Bruno, la squadra è in ritiro alla vigilia della partita contro il Verona e il patron Rocco Commisso non si è recato nell’albergo che ospita la truppa viola. Diverso invece il comportamento della società, con Joe Barone e Daniele Pradè sempre presenti. Niente dichiarazioni, come da silenzio stampa imposto e anche niente attività social, sia per il canale ufficiale della società e sia per i calciatori, cosi da evitare le solite frasi fatte di cui siamo stati inondati nell’ultimo periodo.

IACHINI LE SBAGLIA TUTTE. L’ULTIMA? LA BOCCIATURA DI MARTINEZ QUARTA