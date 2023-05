Juric: “Contro Fiorentina è mancata tecnica e sbagliato troppi passaggi. I gol si fanno con la tecnica”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è tornato sul pareggio contro la Fiorentina della scorsa settimana in campionato. Ecco un estratto della sua conferenza stampa:

Serviranno valori non solo tecnici?

“Non sono del tutto d’accordo…L’altro giorno ci è mancata proprio la tecnica. Abbiamo fatto tante belle cose, ma abbiamo sbagliato tanto negli ultimi passaggi. Altre volte sbagliavamo le occasioni per le parate degli avversari, mentre ora abbiamo mancato clamorosamente l’ultimo passaggio in 10-12 occasioni. Il gol si fa con la tecnica. Se non metti carattere e determinazione non c’è partita, per noi è sempre stato così. Quello non deve mancare mai”

Ha qualche rammarico?

“L’unico è la sfida contro il Monza, meritavamo di vincere e c’erano due rigori netti: influiva sulla classifica, è stata una partita pesante per l’arbitraggio. In quella partita non è stata colpa nostra”. Lo riporta TMW.

LA ROMA E’ PARTITA PER FIRENZE SENZA TANTE PEDINE FONDAMENTALI PER MOURINHO