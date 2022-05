Juric consiglia Belotti: “Il futuro del Gallo è semplice. Deve sedersi e firmare il rinnovo con il Torino”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del futuro di Andrea Belotti, attaccante in scadenza con il Torino entrato in orbita Fiorentina, durante la conferenza di presentazione della sfida contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Secondo me, la situazione di Belotti è molto semplice. Deve incontrare la società, sedersi, parlare e trovare un accordo. Può fare di più, anche se quest’anno è stato fermato da numerosi problemi. Può veramente dare ancora tanto a questa squadra”.