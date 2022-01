Juric come Mourinho: “Il Torino non ha lo stesso potere economico della Fiorentina sul mercato”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei granata a Marassi contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni raccolta da Torino Granata

“Oggi abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo subito gol su nostro errore ma la squadra ha fatto bene. La squadra è sempre stata tosta e concentrata, ultimamente abbiamo alzato il livello tecnico”.

Vittoria che avvicina il Toro all’Europa: “Volevamo avvicinarci, ci siamo avvicinati. Ora bisogna rimanere su il più possibile”.

Sul mercato: “E’ un ragazzo che Vagnati conosce bene. Si è un po’ perso per diversi infortuni, lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto. Lo valuteremo. La società non ha potere economico di fare acquisti come Fiorentina o Atalanta, sono stati anni difficili a livello economico, ma possiamo mettere dei giovani di prospettiva che, lavorando bene, possono crescere e far parte del Torino del futuro”.

Su qualche incertezza di Milinkovic-Savic: “Ha avuto il Covid, fino ad ora è stato impeccabile ma è normale. Ha una settimana di lavoro e si riprenderà“.

Il Torino può lottare per l’Europa? “Potere si può. Affronteremo ogni partita al massimo e vedremo”.

