Adani demolisce Allegri: “Aveva detto che contava solo vincere, che il secondo era inutile. È quinto”

Nel corso dell’appuntamento del venerdi con la Bobo Tv, l’ex giocatore della Fiorentina e opinionista Lele Adani ha parlato della partita di Supercoppa tra Juventus e Udinese, le parole di Adani su Allegri:

“Il calcio non ha memoria, ma chi comunica ha memoria. Se fino all’altro ieri diceva che contava solo vincere, adesso devono stare zitti. Se fino all’altro ieri il secondo è un perdente, adesso che si è quinti come si fa. Ma non l’ho detto io, e non sono d’accordo oggi come non ero d’accordo ieri. Ma lo diceva lui, non io. Chi la vedeva cosi adesso non può andare morbido, perchè la vedevano come lui, altrimenti vuol dire che credi a tutto quello che ti dicono. Se conta vincere adesso non c’è da parlare. Se conta solo vincere, che Kulusevski sia a uomo su Brozovic, è una tattica sbagliate, perchè la ritenuta giusta?” conclude Adani.

VLAHOVIC E LA POSIZIONE DI COMMISSO