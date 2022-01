Gazzetta, Vlahovic vale 75 milioni per Commisso. Non vuole regalare soldi agli agenti

“Vlahovic è cresciuto qui. Dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dov’è”. Questo il commento di Commisso al Financial Times, si innervosisce ancora. E il giornale spiega che uno dei motivi per cui l’attaccante non ha trovato un’intesa con la Fiorentina per il rinnovo del contratto sono gli attriti tra il presidente e i suoi procuratori. Commisso ritiene che Vlahovic valga fino a 75 milioni di mercato, una cifra vicina a quanto guadagna la Fiorentina in ricavi ogni anno e non ha voglia di lasciare che gli intermediari gli sottraggano decine di milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

