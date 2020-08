L’Hellas Verona si sta già muovendo sul mercato, in attesa del via. I gialloblù vorrebbero far tornare in prestito Kumbulla ma non solo. Sembra che gli scaligeri stiano lavorando con la Fiorentina per prendere, anch’egli in prestito, Dusan Vlahovic. Questi due profili sono i sogni di Ivan Juric. Lo scrive L’Arena.

