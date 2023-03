Jovic sicuramente fuori contro l’Inter, in dubbio anche la sua disponibilità contro la Cremonese

Luka Jovic non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la partita contro l’Inter, il centravanti serbo nel ritiro con la sua nazionale ha avuto un infezione virale e dunque sta facendo un percorso di recupero che proseguirà per alcuni giorni. Secondo quanto raccolto, il serbo, oltre alla sua certa assenza a Milano sabato, è in grande dubbio anche per la gara di mercoledi, partita di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Più facile possa tornare a disposizione sabato 8 aprile quando la Fiorentina incontrerà lo Spezia in casa.

