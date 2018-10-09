Josè Mourinho pazzo di Milenkovic, andrà a vederlo nella partita con la sua nazionale. Dopo l'offerta rifiutata..

Nikola Milenkovic è l'oggetto del desiderio silenzioso di tante società europee. In primis l'Atletico Madrid, che in estate si è visto rifiutare un'offerta da quaranta milioni di euro. In coda, tra le...

Nikola Milenkovic è l'oggetto del desiderio silenzioso di tante società europee. In primis l'Atletico Madrid, che in estate si è visto rifiutare un'offerta da quaranta milioni di euro. In coda, tra le altre, la Juventus e il Manchester United. Il difensore della Fiorentina, sempre titolare nelle gare al Mondiale russo della Serbia, è atteso dalla sfida della propria selezione in Montenegro: "Mi aspetto un'atmosfera infernale", ha dichiarato. E sugli spalti è atteso Josè Mourinho, intento a osservare da vicino il pupillo. Lo riporta il Telegraf.

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