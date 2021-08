Joe Barone: “Vlahovic resta alla Fiorentina. Non è sul mercato e non è in vendita”

Prima del match contro la Roma, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai microfoni di DAZN: “Tutti i giocatori per noi, come per tutte le squadre, sono molto importanti. Ripeto, come ha ripetuto il nostro presidente, Vlahovic non è un giocatore che abbiamo sul mercato. E’ un giocatore della Fiorentina e non è in vendita, vorrei che queste voci si fermino qui perchè dobbiamo concentrarci sul campionato. E vorrei dire che ci aspettiamo i tifosi non al 50% ma al 100%”. Lo riporta TMW

