Joe Barone smentisce La Nazione: "Ma quale Bagno a Ripoli, non sappiamo ancora dove faremo il centro sportivo. La scelta..."

Joe Barone ha parlato a Radio Bruno riguardo la notizia della Nazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli della Fiorentina:"Purtroppo oggi ho letto sulla Nazione tantissime informazioni fantasi...

Joe Barone ha parlato a Radio Bruno riguardo la notizia della Nazione del nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli della Fiorentina:

"Purtroppo oggi ho letto sulla Nazione tantissime informazioni fantasiose e che non corrispondono alla realtà relative a questa operazione, e tutto ciò mi lascia particolarmente stupito. Quella di Bagno a Ripoli è una delle opzioni per il nuovo centro sportivo ma in questo momento bisogna aspettare, al momento giusto sceglieremo e spiegheremo il perché"