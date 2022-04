Joe Barone: “Il nostro obiettivo è quello di arrivare in Europa. Distratti a Salerno e contro l’Udinese”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina ha parlato alla manifestazione dedicata all’Affrico, queste le sue parole:

“Stiamo passando due partite di difficoltà, speriamo di andare a Milano per fare la prestazione che la tifoseria merita. Speriamo di mettere tutto in quella gara, abbiamo bisogno del supporto di tutto. non dobbiamo mollare e giocare ogni partita per l’obiettivo di arrivare in Europa, non possiamo essere distratti come a Salerno e come lo siamo stati ieri sera. Salernitana e Udinese sono stati meglio di noi, è un momento particolare, voglio parlare della tifoseria che non ha mai abbandonato la tifoseria che non ha mollato durante la partita, bisogna crederci e lavorare. I biglietti contro il Milan? Ieri sera ho parlato con Scaroni, sono molto arrabbiato, non siamo stati rispettati, il Milan è al corrente, vediamo se c’è apertura da qui a domenica. Abbiamo passato una giornata particolare insieme con Italiano, siamo stati insieme al mare a Viareggio con il mister, abbiamo fatto delle passeggiate e abbiamo parlato anche della nostra vita in generale, è stata una giornata differente fuori dal calcio. Vlahovic? Inutile parlare del passato, siamo alla fine del campionato, chiedo a tutti la massima attenzione e chiedo il massimo supporto. Abbiamo investito sul presente e sul futuro. Ho sentito Commisso, abbiamo parlato della partita di ieri sera e abbiamo parlato anche della situazione biglietti. Crediamo all’Europa, fino all’ultimo, abbiamo una squadra che può fare punti in ogni campo”

