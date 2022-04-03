Italiano: "Vogliamo rimanere in alto. Cabral dovrà dimostrare il suo valore dando il massimo"

Le parole di mister Vincenzo Italiano in vista della sfida delle 12.30 contro l'Empoli allo stadio Artemio Franchi di Firenze

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky durante il pre-partita del derby toscano tra Fiorentina-Empoli. Ecco le sue parole: "Ripartire dopo 15 giorni di pausa senza aver lavorato con il gruppo squadra intero non è mai facile. Rispetto alle altre volte abbiamo avuto un giorno in più: affrontiamo una squadra organizzata che gioca un bel calcio, dobbiamo stare attenti. Partendo da oggi, sono fondamentali i tre punti, vogliamo rimanere in quelle zone di classifica. Dobbiamo cercare di sfruttare tutte le partite in casa a partire da oggi. Cabral? Non è facile arrivare in corsa in un campionato diverso, ambientarsi. Il ragazzo sta crescendo sotto l'aspetto fisico, dell'intesa. Oggi ha l'opportunità di dimostrare il suo valore, divertirsi e dare il massimo"

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/saudati-stronca-la-societa-viola-i-dirigenti-della-fiorentina-non-valgono-leuropa/171153/