Italiano: “Vittoria che ci serviva. Confermati i segnali positivi di Bergamo, contento per Jovic”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sugli Hearts, Vincenzo Italiano ha commentato il successo della Fiorentina in Scozia: “Avevamo bisogno di una gara come questa, l’avevamo preparata per aggredire subito in maniera feroce ed è andata così. Siamo stati veloci ad andare in vantaggio e a trovare il 2-0, poi i ragazzi sono stati bravi a chiuderla e a cercare di amministrare fino alla fine. E’ una vittoria che ci farà bene nell’immediato, ne avevamo bisogno e siamo contenti”.

GARA DELLA SVOLTA “E’ stato così, ma non abbiamo fatto niente. Con queste gare ravvicinate dobbiamo già prepararne un’altra in pochi giorni, ma ci serviva la vittoria e siamo stati bravi ad interpretare la gara”.

NOTE LIETE “Sono situazioni che ricercavamo anche in precedenza, purtroppo anche per imprecisione nostra in alcune occasioni poteva arrivare prima. I segnali positivi già erano arrivati a Bergamo e sono stati confermati oggi. Speriamo di essere entrati dentro una strada che ci potrà far lavorare in maniera diversa. Sono contento del gol di Jovic, di quello di Kouamé da esterno e di Mandragora su palloni laterali sui quali abbiamo cercato di lavorarci: serata positiva e siamo felici”.