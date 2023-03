Italiano: “Vinto per merito dei ragazzi, sono super concentrati. Gollini? Non è più un mio giocatore”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio Zini di Cremona dopo la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, queste le sue parole:

“Contentissimo per questa vittoria, non è mai facile vincere e non mai facile preparare queste partite, vedo grande partecipazione e il merito è dei ragazzi. A volte certe scelte non ci hanno fatto vincere le partite ma adesso siamo bravi, il merito è dei ragazzi, l’attenzione è ai massimi livelli e ci sta portando grandi vantaggi

Stiamo bene a livello fisico, queste vittorie ci fanno sentire meno a fatica, ci stiamo gestendo, oggi a parte 2 o 3 nessuno aveva fatto 90 minuti, anche da questo punto di vista stiamo attenti. Stiamo crescendo dentro l’area di rigore nel difendere e nell’attaccare, se siamo questi possiamo soffrire meno, siamo in crescere. Adesso ci attende una partita difficile in Turchia

C’è crescita individuale di Mandragora, di Dodò, i ragazzi stanno iniziando a buttarla dentro, tanti infortunati li stiamo recuperando, questa striscia può durare se non abbassiamo la guardia. Ci siamo adattati a giocare e lavorare ogni 3 giorni, siamo dentro 3 competizioni. In difesa batto sul fatto che basta attenzione applicazione per non perdere le partite, i nostri principi restano quelli

Mandragora si è liberato la testa su qualche freno che aveva, è diventato quello che ci aspettavamo, segna ed è bravo in copertura. Abbiamo analizzato le sconfitte che avevamo avuto analizzando in maniera profonda il motivo per cui non sono arrivate, studiando tanto e lavorando attraverso le sconfitte. Per me sta facendo la differenza la crescita d

Non voglio parlare di Gollini, non è più un mio giocatore, mi voglio godere questa vittoria, non è mai facile vincere contro questo tipo di avversario. Oggi non potevamo approcciare male e farlo con leggerezza, abbiamo vinto con merito, difendendo bene negli ultimi minuti”

