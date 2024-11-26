Italiano suona la carica: "Passare in Champions con il Bologna come le finali con la Fiorentina? Ci proveremo"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro i francesi del Lille, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha risposto ad una domanda che riporta alla sua e...

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro i francesi del Lille, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha risposto ad una domanda che riporta alla sua esperienza europea alla guida della Fiorentina nelle passate stagioni. Queste le sue parole:

Passare il turno sarebbe equivalente alla due finali fatte con la Fiorentina?

"Ancora abbiamo speranze di fare punti e di provare a qualificarci, se i calcoli sono quelli. Ci vogliamo provare e dobbiamo fare il massimo intanto per sbloccarci con gol e vittoria. Ci proveremo, dovremo avere anche un po' di orgoglio personale. Già queste quattro partite giocate ci hanno lasciato tantissimo". Lo riporta TMW.

VALENTINI SARA' LIBERATO DAL BOCA PRIMA DI GENNAIO?

https://www.labaroviola.com/de-santis-la-fiorentina-ha-chiesto-al-boca-di-far-aggregare-prima-valentini-si-attende-la-risposta/278375/