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Italiano suona la carica: "Passare in Champions con il Bologna come le finali con la Fiorentina? Ci proveremo"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro i francesi del Lille, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha risposto ad una domanda che riporta alla sua e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2024 18:28
Italiano suona la carica: "Passare in Champions con il Bologna come le finali con la Fiorentina? Ci proveremo" -
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Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro i francesi del Lille, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha risposto ad una domanda che riporta alla sua esperienza europea alla guida della Fiorentina nelle passate stagioni. Queste le sue parole:

Passare il turno sarebbe equivalente alla due finali fatte con la Fiorentina?
"Ancora abbiamo speranze di fare punti e di provare a qualificarci, se i calcoli sono quelli. Ci vogliamo provare e dobbiamo fare il massimo intanto per sbloccarci con gol e vittoria. Ci proveremo, dovremo avere anche un po' di orgoglio personale. Già queste quattro partite giocate ci hanno lasciato tantissimo". Lo riporta TMW.

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