Italiano: “Su Nico era rigore netto. Sul gol di Orsolini l’errore è di Biraghi che gli ha lasciato spazio”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Dall’Ara dopo la partita contro il Bologna, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Loro sono venuti fuori e ci hanno costretto a ripiegare, l’avevamo preparata cosi con Arthur che impostava negli spazi. Abbiamo sbagliato sul gol e abbiamo concesso troppo spazio. La differenza è stata sugli attaccanti, non siamo stati concreti. Il Bologna ci ha messo in difficoltà e ha vinto la partita. Poteva essere una bella occasione per fare punti dato che era il recupero ma ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo a fare bene dalla prossima.

Sul gol è stato l’unica volta che sono riusciti a fare il cambio gioco nel primo tempo. Abbiamo lasciato troppo spazio, Biro gli ha concesso metri e quello è un errore che non dovevamo fare. Mi fa arrabbiare il secondo gol, forse non la pareggiamo ma qualche occasione l’abbiamo avuta con Nzola e Ikonè e potevamo ancora averla negli ultimi minuti. Eravamo aggressivi e gli prendevamo alti. L’avevamo preparata con i due centrali e con Arthur che giocavano contro Zirkzee.

Su Nico Gonzalez era rigore netto, lo ha detto anche l’arbitro ma lui ha visto un fallo di Belotti prima e per questo non ha dato rigore ma lui ha visto un fallo che non so su Belotti, la devo ancora vedere. Potevamo fare un gol. Oggi ogni contrasto andava dalla parte del Bologna, ogni palla la prendevano loro, sono caduti in tanti qui a Bologna e oggi cadiamo noi.

Nico al 70esimo deve essere sostituito, Arthur è al 40%, Belotti è appena arrivato, non basta una partita per dire che sei guarito. Serve continuità, la volevamo e dobbiamo mettere a posto la condizioni di qualche giocatore importante. Il Bologna mi aveva stupito già nelle partite precedente, i palloni che vanno a 100 all’ora li mettono giù e hanno grande qualità”

