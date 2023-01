Italiano su Jovic: “Ogni tanto esce qualche problemino fisico che gli toglie continuità. Speriamo si riattivi”

Vincenzo Italiano, nel corso della conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di Luka Jovic, queste le sue parole sul centravanti serbo della Fiorentina:

“Cabral non sta bene per la botta ricevuta e non ci sarà, Jovic invece si è allenato ed è a disposizione. Su Jovic ogni tanto esce qualche problemino che limita la sua crescita fisica e questo gli toglie continuità. Si è fatto male Cabral che avevo visto in grande crescita, i gol danno entusiasmo e fanno lavorare meglio, speriamo si riattivi nel girone di ritorno”

